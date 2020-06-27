РИАМО - 27 июн. В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 56 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 858 заболевших», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили 6852 случая инфицирования Covid-19 в 85 регионах, за весь период пандемии в стране зарегистрировано 627 646 случаев.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.