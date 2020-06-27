РИАМО - 27 июн. Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало предложение о распространении дополнительных «детских» выплат на 16- и 17-летних подростков, сообщает РИА Новости.

О позиции Минтруда рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее она получила просьбы о распространении допвыплат на всех детей до 18 лет.

«Аппарат омбудсмена обратился в этой связи в кабинет министров, который направил обращение в Минтруд, где выступили против инициативы», — отмечается в материале.

Кузнецова отметила, что Совет Федерации и Госдума выступают за распространение выплат на всех несовершеннолетних. Она считает несостоятельным аргумент, что с 16 лет у подростков есть возможность трудоустроиться и зарабатывать деньги самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выплачивать по 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, кроме того, глава государства поручил властям произвести в июне единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Впоследствии Путин распорядился повторить выплату в 10 тысяч рублей в июле.

Дополнительные выплаты предоставляются в целях поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.