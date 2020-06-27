РИАМО - 27 июн. Более 650 тысяч жителей Москвы в возрасте от 15 до 25 лет пользуются преимуществами по карте москвича, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«Карта москвича дает право на специальные предложения и скидки, которые предоставляют торгово-сервисные предприятия каждого округа столицы. <…> Помимо этого, школьникам и студентам карта москвича дает возможность пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать стипендии, записываться к врачу в информационных терминалах городских поликлиник», – сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Держатели карты могут рассчитывать на скидки от 3% до 20% более чем в 7,6 тысячи партнерских точек, а именно в аптеках, магазинах одежды, обуви и косметики, кафе и ресторанах, автозаправочных станциях и так далее. Кроме того, молодым москвичам доступны скидки при покупке билетов в театры и кинотеатры.

С помощью карты москвича можно без комиссии оплачивать услуги образования на портале mos.ru и автомобильные штрафы. Держателям предоставлена возможность использовать карту москвича как полис ОМС и в качестве банковской карты.

Карта москвича — именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы, имеющим право на получение мер соцподдержки. Посмотреть все места, где доступны скидки по карте москвича, можно на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».