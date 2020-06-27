РИАМО - 27 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и пожелал им удачи и успехов.

«Молодость - это прекрасный период, время мечтаний и надежд, смелых свершений и поиска собственного жизненного пути. Желаю каждому найти свое призвание и реализовать самые смелые планы», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.