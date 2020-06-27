РИАМО - 27 июн. В Московской области за прошедшие сутки выявили 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 56 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

В России за сутки зафиксировали 6 852 случая заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 627 646 случаев инфицирования, скончались 8 969 пациентов, вылечились 393 352 человека.

В Московской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: открылись парки для прогулок, отменили цифровые пропуска, открылись МФЦ, начал работать каршеринг, возобновили работу непродуктовые магазины, веранды летних кафе и ресторанов.

Однако сохраняется запрет на массовые мероприятия, а также для профилактики инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.