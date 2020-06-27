РИАМО - 27 июн. В столице нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании «Пионер» Андрея Грудина, сообщает РИА Новости.

«По словам собеседника агентства, тело мужчины нашли в личном кабинете в офисе на Малой Пироговской улице», — отмечается в материале.

По предварительной информации, Грудин покончил с собой.

Компания «Пионер» является крупным застройщиком жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Грудин владел компанией в равных долях с Леонидом Максимовым.