РИАМО - 27 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 750 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким показателем с 8 апреля, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«43,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети», - уточняется в сообщении.

За прошедшие сутки столичные врачи вылечили 1 852 пациента с коронавирусом, всего в городе выздоровели 146 043 человека.

Жертвами пандемии в Москве стали 3 714 человек, в том числе 20 Covid-пациентов скончались за прошедшие сутки.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.