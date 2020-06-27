РИАМО - 27 июн. Краснокнижных птиц семейства соколиных – пустельгу, сапсана и чеглока заметили на особо охраняемых природных территориях столицы, хищники гнездятся в парках и в стенах жилых домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Птиц заметили специалисты ГПБУ «Мосприрода».

Они отметили, что столичные соколы довольно крупные, у которых массивное туловище и большая голова. При этом крылья узкие, а клюв более короткий и широкий, по сравнению с другими хищниками, на верхней части, которая называется надклювье, имеются особые выступы — зубцы.

Сапсан — это плотно сложенная птица размером больше вороны. Верхняя часть тела окрашена темным, перья нижней части, напротив, светлые. Голова — черная, с боков хорошо видны черные продолговатые «усы».

Сапсан ест мелких птиц, в основном кулик, уток и дроздов. В черте города он охотится на голубей. В природе может гнездиться в старых гнездах других птиц, в уступах скал. При этом в Москве встречается редко. Было замечено несколько гнезд в постройках и жилых зданиях.

Чеглок - это некрупный длиннокрылый и длиннохвостый сокол. Окраской напоминает сапсана, но размером гораздо мельче. Грудь и брюхо покрыты продольными темными пятнами. Гнездовья чеглоков экологи находили в природно-исторических парках «Измайлово», «Битцевский лес», «Москворецкий», лесопарке «Кусково» и других.

Пустельга — мелкий соколок размером с голубя. Довольно ширококрылый и длиннохвостый по сравнению с другими видами соколов. Перья рыжеватые в темную крапинку, низ светлее верха. В Москве встречается относительно часто, преимущественно гнездится в крупных лесопарках.

В Москве все хищные птицы, обитающие в природных парках и жилых кварталах, занесены в Красную книгу. За их численностью и состоянием мест обитания постоянно наблюдают. Эти хищники очень важны для экосистемы столицы. Они приносят большую пользу, поедая грызунов и крупных насекомых, регулируя тем самым их численность и осуществляя естественный отбор в природе.