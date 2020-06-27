РИАМО - 27 июн. Герой Советского Союза, первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в подмосковном Звездном городке.

Также на этом участке проголосовала вдова пятого космонавта СССР, деятель культуры Звездного городка, заслуженный работник музея ЦПК имени Ю. А. Гагарина в Доме космонавтов Валентина Быковская.

По инициативе Терешковой в Конституцию предлагается внести дополнение, согласно которому Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на пост президента.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>