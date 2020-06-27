РИАМО - 27 июн. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Истре, сообщается на сайте телеканала «360».

Он отметила, что немного волновалась, когда пришла на избирательный участок.

«Вообще-то живому человеку свойственно волноваться. Тем более я отвечаю за такую огромную избирательную систему страны, конечно, я заинтересована в том, чтобы все было организовано так, как следует», — сказала Памфилова.

Также она подчеркнула важность того, чтобы коллеги и наблюдатели не подвергались риску заражения коронавирусной инфекцией.

Она добавила, что люди идут на голосование так, как идут. Это должно быть их волеизъявление, это естественный процесс.

«Если люди хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют, они должны прийти и выразить свою гражданскую позицию», — сказала председатель ЦИК.

Памфилова считает явку на голосование в первый день достойной и надеется, что в России много людей, активных, думающих, переживающих о судьбе своей семьи и страны.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>