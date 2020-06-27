РИАМО - 27 июн. В рамках московского проекта «Мама онлайн» с 1 июля проведут для женщин с детьми бесплатные обучающие курсы по профессиям - имиджмейкер, психолог и финансовый консультант, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 1 июля центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» запускает бесплатные обучающие курсы для женщин с детьми в рамках городского проекта «Мама онлайн». Трансляция вебинаров пройдет на онлайн-платформе комплекса», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что онлайн-занятия проведут по профессиям - имиджмейкер, психолог и финансовый консультант.

По его словам, данными специальностями можно успешно заниматься в онлайн-формате, при этом оставаться дома с детьми.

«Женщины смогут использовать эту возможность в отпуске по уходу за ребенком для профессионального развития, самореализации и получения дополнительного дохода», — добавил Фурсин.

Программа дистанционного обучения ориентирована на женщин, воспитывающих детей дошкольного и школьного возраста. По итогам обучения слушательницы получат сертификаты. Оставить заявки на обучение можно на сайте «Технограда».

Проект «Мама онлайн» стартовал в апреле 2020 года. Уже проведены 25 мероприятий, в них приняли участие около 3 тысяч женщин.

«Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.