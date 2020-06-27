РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали демонтаж бесхозного строения на Октябрьском переулке, до конца июля также уберут незаконное строение на улице Школьная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в субботу начались работы по демонтажу бесхозного строения вблизи дома №27 на Октябрьском переулке. Неделей ранее с этого здания вывезли более 50 кубометров бытового мусора», - говорится в сообщении.

До середины июля планируют выполнить работы по демонтажу строения вблизи городской котельной на улице Школьная вблизи дома №32/4.