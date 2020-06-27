РИАМО - 27 июн. Еще семь центров госуслуг «Мои документы» откроются 29 июня в Москве, таким образом, более 130 офисов вернутся к привычному режиму работы, москвичам снова станут доступны свыше 270 услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За период пандемии стало очевидно, что некоторые городские структуры прочно вошли в повседневную жизнь москвичей. Исключением не стали и центры госуслуг. Мы пониманием потребность жителей в оформлении документов в привычной клиентоориентированной атмосфере. Именно поэтому с понедельника все центры «Мои документы» вернутся к обычному режиму работу», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что москвичи снова смогут получать более 270 услуг в центрах «Мои документы».

Всего в Москве находятся более 130 центров госуслуг. Работающие в них специалисты прошли тест на коронавирус. Внутри офисов как сотрудники, так и посетители обязаны носить маски и перчатки. При входе всем измеряется температура. А все помещения оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре госуслуг, в котором было подано заявление. Кроме того, как и до режима ограничений, ряд услуг МВД, Госавтоинспекции и Росреестра можно получить только по предзаписи.

Районные центры «Мои документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.