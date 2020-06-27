РИАМО - 27 июн. Пользователи приложения «Помощник Москвы» теперь могут оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката, специалист устранит неисправности в течение 72 часов, сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы постоянно развиваем городские электронные сервисы. Теперь в приложении «Помощник Москвы» доступны новые функции, которые позволят горожанам в несколько кликов сообщить о проблеме. Пользователи сервиса помогают нам круглосуточно контролировать состояние дорожной инфраструктуры», — сказал представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Все заявки моментально направляются оператору велопроката для устранения проблемы.

В приложении «Помощник Москвы» в разделе «Карта» в правом нижнем углу экрана находится зеленая кнопка с крестиком, после ее нажатия появится надпись «Заявить о проблеме», в приложении появилась новая категория «Велобайк». Так можно подать заявку на ремонт велосипеда или пункта проката. При описании проблемы нужно указать номер велосипеда и станции или четко сфотографировать их.

Например, заявка может выглядеть так: «Станция 001, велосипед 0003, сломан дисплей».

Приложение «Помощник Москвы» можно скачать бесплатно в магазинах App Store и Google Play с 2015 года. Его установили более 660 тысяч человек.