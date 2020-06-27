РИАМО - 27 июн. В Москве и Нижегородской области явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила более 70%, сообщает РИА Новости.

«Согласно данным штаба, утром в субботу количество проголосовавших в Москве и Нижегородской области превысило 822 тысячи, количество выданных бюллетеней - 833 тысячи», — отмечается в материале.

Всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.

Онлайн-голосование по Конституции для москвичей началось 25 июня, оно продлится до 20:00 30 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля.

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