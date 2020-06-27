РИАМО - 27 июн. Свыше 254 тысяч человек, проголосовавших в Москве по поправкам в Конституцию РФ, стали победителями нового розыгрыша программы «Миллион призов», выигрышные бонусы можно использовать в торговых сетях, ресторанах и на благотворительность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в столице. Победителями стали 254 179 человек. Всего состоялось два розыгрыша 644 520 выигрышных кодов участника», - говорится в сообщении.

Всего для участников голосования по поправкам в Конституцию, проголосовавших как на избирательных участках (или на дому), так и онлайн, предусмотрено два миллиона призов. Стоимость каждого приза составляет от одной тысячи до четырех тысяч баллов, которые можно обменять на бонусы и скидки в торговых сетях, ресторанах и кафе, а также на городские поощрения или направить их на помощь благотворительным организациям.

Москвичи на избирательных участках получают сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Горожане, которые голосуют в электронном формате, автоматически получают сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Розыгрыши программы «Миллион призов» продлятся до 2 июля. Победителям, выбранным путем случайного отбора, придет СМС-сообщение с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля.

Электронное голосование по Конституции для москвичей началось 25 июня, оно продлится до 20:00 30 июня.