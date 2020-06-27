РИАМО - 27 июн. В аэропорты Шереметьево и Домодедово пришло сообщение с угрозой минирования двух самолетов, после проверки всех воздушных судов взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуация не проводилась, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 21:40 в пятницу от сменного директора аэропорта Шереметьево в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение с угрозой минирования самолетов: «Москва-Сургут» аэропорт Шереметьево, «Москва-Красноярск» аэропорт Домодедово», - говорится в сообщении.

Аэропорты работают в штатном режиме. Усилены меры безопасности силами подразделений аэропортов. Эвакуация не проводилась. Введен режим «Аноним».

Все воздушные суда и пассажиры досмотрены, взрывчатых веществ и предметов не обнаружено. Силы и средства от МЧС не привлекались.

Ранее 19 мая аэропорт Шереметьево получал сообщение о минировании четырех самолетов, но взрывчатых веществ при проверке также не обнаружили.