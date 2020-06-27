РИАМО - 27 июн. В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1 852 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 146 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 852 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146 043», — сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека Covid-19, врачи проводят специальные исследования. Те, кто должен оставаться под наблюдением после выписки, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще проходит лечение от инфекции.

Узнать подробнее о возможности стать донором или волонтером можно по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.