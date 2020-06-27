РИАМО - 27 июн. В Одинцовском округе в лесном массиве обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:20 в пятницу поступило сообщение об обнаружении гранаты времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, поселок Биостанции, лесной массив.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Звенигородского ОП (отдела полиции – ред.). Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны <…> на 27 июня», - говорится в сообщении.