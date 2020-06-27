РИАМО - 27 июн. За минувшие сутки в столице умерло 20 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число летальных исходов у инфицированных в Москве достигло 3 714, говорится в сообщении оперативного столичного штаба по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявлено 218 604 случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 144 191 пациент.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что результаты третьего этапа ИФА-тестирования показали, что почти у 20% жителей города фиксируется иммунитет к коронавирусу. За месяц этот показатель вырос на 7%.

Также у горожан растут и количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G. На первом этапе средний показатель был около 64, сейчас фиксируется показатель около 80.