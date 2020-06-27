РИАМО - 27 июн. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем поднимется до плюс 32 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается жаркая погода. При переменной облачности без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 30-32 градуса, по области - 27-32 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

Синоптики рекомендуют в такую жаркую погоду использовать защитные средства для кожи, а жителям с повышенной метеозависимостью, имеющим хронические заболевания щитовидной железы, с сахарным диабетом, кожными болезнями, людям пожилого возраста меньше бывать на солнце.

«Первое средство от летнего зноя – водные процедуры, соблюдение питьевого режима (не менее 1,5 -2 литров), лучше пить негазированную воду, травяные чаи или зеленый чай, при выходе на улицу с собой всегда иметь бутылку воды, влажные салфетки или освежающий и увлажняющий кожу лица спрей», - добавляется в материале.