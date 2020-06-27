РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июн. В Домодедове выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, общее число заразившихся с начала эпидемии составляет 1655 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященному ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 390 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 56 243 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 846 человек. Выздоровели и выписались 30 491 человек. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1655 (+20)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.