РИАМО - 26 июн. Современный многофункциональный комплекс появится в столичных Черемушках, в котором разместятся магазины, кинотеатр и рестораны, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

До недавнего времени на земельном участке площадью 0,68 гектара по адресу: улица Каховка, владение 29А, был расположен торговый центр. Сейчас на его месте строится многофункциональный комплекс.

«На первых трех этажах разместятся магазины, комнаты матери и ребенка, на четвертом и пятом этажах откроются современный кинотеатр с девятью залами и ресторанный дворик на 200 мест. Внутри здания создадут большой атриум, который объединит этажи, будут установлены панорамные лифты и эскалаторы», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В подземной части обустроят трехуровневую автостоянку на 527 машино-мест. Въезд на территорию торгового комплекса предусмотрен с Севастопольского проспекта, выезд – на улицу Каховка.

Проект нового центра разработан с учетом размещения в зоне застройки одного из выходов станции «Зюзино» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.