РИАМО - 26 июн. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов рассказал, что снижение возрастного ограничения на право стать самозанятым – это хорошая возможность для молодежи начать свой бизнес, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Так, у специального налогового режима для самозанятых много преимуществ – быстрая онлайн-регистрация, отсутствие отчетности и ведение деятельности без контрольно-кассовой техники.

«Члены молодежного парламента проводили соцопросы, открытые уроки налоговой грамотности, а также мероприятия, на которых общались с молодежью. Часто звучали предложения понизить возрастные ограничения для применения этого налогового режима. И это понятно: очень много молодых людей несовершеннолетнего возраста хотели бы начать свое дело официально. То, что (президент РФ - ред.) Владимир Путин рекомендовал предоставлять статус самозанятого с 16 лет, на мой взгляд, оправдано», - сказал Ефимов.

Депутат напомнил, что с 1 января 2019 года Подмосковье стало одним из четырех пилотных регионов, в которых проводился эксперимент по внедрению нового специального налогового режима для самозанятых. Совместно с Москвой, Калужской областью и Татарстаном удалось достичь хороших показателей.

Таким образом, в Московской области за 2019 год самозанятых зарегистрировалось более 73 тысяч человек, поступления по налогу на профессиональный доход составили около 140,1 миллиона рублей. 1 января 2020 года к пилотному проекту присоединились еще 19 регионов.

Сейчас в Московской области около 112 тысяч самозанятых, которые уже перечислили в региональный бюджет более 117 миллионов рублей налогов.