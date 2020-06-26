РИАМО - 26 июн. Казаки Станичного казачьего общества имени Героя Советского Союза Льва Доватора совершили 50-километровый пеший марш-бросок по местам боевой славы казаков 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мероприятие прошло в память о погибших в Великой Отечественной войне.

«Марш-бросок начался от памятного креста кубанским казакам в Волоколамском городском округе», - говорится в сообщении.

Так, участники марш-броска прошли маршем по местам боев казаков-доваторцев. Они возложили цветы у поклонного креста в деревне Федюково, у братских могил в селе Покровское, деревнях Федчино и Нововолково.

Завершится поход «Доваторовский рубеж» у вечного огня на площади Партизан в Рузском округе.

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