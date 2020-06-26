РИАМО - 26 июн. Арендаторам Подмосковья напомнили, что они могут продлить договоры аренды земли государственной и муниципальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Восьмого июня был принят федеральный закон №166-ФЗ, который разрешает арендаторам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, обратиться за продлением договора аренды.

«Арендатор земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, может потребовать от арендодателя продлить договор аренды – такое право дает закон №166-ФЗ, принятый в начале июня. Сделать это можно до 1 марта 2021 года, оформив дополнительное соглашение», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что данная мера доступна только тем арендаторам, которые заключили договоры аренды до введения режима повышенной готовности, то есть до 12 марта 2020 года, и срок действия их основного договора еще не истек.

Также за арендатором не должны числиться неустраненные нарушения земельного законодательства, и договор не должен быть в стадии расторжения по суду.



При соблюдении этих условий арендатору нужно уведомить арендодателя о своем желании продлить договор любым удобным способом и оформить дополнительное соглашение.

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26 ИЮНЯ

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