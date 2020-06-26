РИАМО - 26 июн. В преддверии Дня рыболовства, который отмечают 27 июня, жителям Подмосковья рассказали о лучших местах для рыбалки в регионе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Рыбалка — это не только отличный способ провести время, но и возможность улучшить здоровье на свежем воздухе и просто успокоить нервы. Желаю хорошего улова, и давайте отдыхать в Подмосковье!» - сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

На Можайском водохранилище ловятся судак, окунь, голавль, густера, лещ, плотва, щука и уклейка. На Клязьминском водохранилище - окунь, плотва, ерш, подлещик, лещ, сом, щука. Почти с тем же уловом можно вернуться с Истринского водохранилища.

Также на этих водохранилищах есть пляжи, а для тех, кто приехал с ночевкой, есть прибрежные отели.

Кроме того, среди лучших мест для рыбалки — озеро Святое в Шатуре, где можно поймать плотву, щуку, леща, судака, окуня, карася и карпа, и озеро Сенеж в Солнечногорске, где можно поймать линя, леща, плотву, щуку, окуня, карпа, карася и ерша.