РИАМО - 26 июн. Ремонт региональных дорог продолжается в Волоколамском городском округе, сейчас идут работы по ремонту проезжей части и благоустройству прилегающей территории на региональной трассе Суворово – Волоколамск – Руза, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорога Суворово – Волоколамск – Руза проходит по центральным улицам города и служит проездом к Дворцу спорта «Лама», Волоколамской швейной фабрике, Рождественской церкви и Волоколамскому кремлю. Ежедневно здесь проезжает порядка 15 тысяч автомобилей.

«Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения комфортного передвижения пешеходов было принято решение о проведении комплексных работ. К масштабным работам дорожные службы приступили в мае, завершить ремонт и благоустройство дороги планируется в августе», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На участке ремонта с 9,4 по 12,3 километра восстановлены существующие ливневые канализации и дождеприемные колодцы. В настоящее время идут работы по замене асфальтобетонного покрытия, устройству бортового камня и строительству тротуаров. Для комфорта жителей перенесены опоры линий наружного освещения, ранее на участке ремонта были устранены деревья, мешающие проходу. Для компенсационной посадки уже подготовлены новые крупномеры, которые будут высажены в осенний период.

На сегодняшний день работы по замене покрытия в рамках программы регионального ремонта завершены на девяти дорогах городского округа, на пяти участках ремонт продолжается.

Всего в Подмосковье отремонтируют свыше 400 участков региональных автодорог протяженностью порядка 1,5 тысяч километров.