РИАМО - 26 июн. Строительство путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги начнется в скором времени, он соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей и обеспечит транспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Ввод в эксплуатацию планируем в 2022 году», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На выполнение этих работ объявлен электронный аукцион. Заявки на участие принимаются до 20 июля текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта – 6,9 миллиарда рублей. Работы должны быть проведены в течение двух лет с даты заключения контракта.

В рамках проекта планируют построить путепровод через пути Савеловского направления Московской железной дороги протяженностью 451,13 метра, возвести правоповоротный съезд с Талдомской улицы на Путейскую улицу, а также разместить остановки с заездными карманами для городского транспорта на Талдомской улице, устроить правоповоротный съезд с Коровинского шоссе на Талдомскую улицу и правоповоротный съезд с Коровинского шоссе на улицу 800-летия Москвы.

Кроме того, планируется устройство правоповоротного съезда с Талдомской улицы на Коровинское шоссе, строительство разворота на пересечении Дмитровского шоссе с улицей 800-летия Москвы, устройство правоповоротного съезда с улицы 800-летия Москвы на Коровинское шоссе.

Еще проведут реконструкцию улицы 800-летия Москвы на участках от Коровинского шоссе до улицы Софьи Ковалевской (Бескудниковского бульвара), от Дмитровского шоссе до Керамического проезда, а также в месте пересечения с улицей Дубнинская.