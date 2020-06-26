РИАМО - 26 июн. Жителей столицы призвали принять участие в онлайн-голосовании за лучшие городские проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий и СМИ на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о проектах, которые стали номинантами премии MUF Community Awards - 2020. Она ежегодно вручается за самые яркие достижения в области городских проектов и инициатив. В этом году премия впервые пройдет в онлайн-формате.

«В голосовании впервые представлены успешные инициативы, внедренные в Москве в период пандемии. Всего на выбор москвичей представлены 44 проекта которые были реализованы в 2019–2020 годах и оказали позитивное влияние на жизнь столицы», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

При этом 13 номинаций посвящено различным сферам городской жизни — от дизайна общественных пространств до культурного ландшафта. Специальной номинацией «Вместе против Covid-19» отметят инициативы, изменившие город в период пандемии.

В шорт-лист премии вошли проекты в таких категориях, как «Благотворительные и социальные проекты», «Городские технологии», «Культурные инициативы», «Город для детей», «Спортивные и оздоровительные проекты», «Образовательные и просветительские инициативы», «Городская гастрономия», «Городской дизайн», «Городские выставки», «Сфера развлечений и досуга», «Городские СМИ и блоги», «Зеленый город». Среди номинантов — Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей Москвы, Политехнический музей, концертный зал «Зарядье» и другие.

Проголосовать можно до 3 июля (включительно). Трансляция официальной церемонии награждения победителей пройдет 5 июля на сайте Московского урбанфорума в 20:00.