РИАМО - 26 июн. Природный парк со спуском к воде появится в Москве на набережной от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Береговая линия от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко включительно является частью общей системы набережных Москвы-реки, поэтому основной задачей проектировщиков было разработать концепцию ее устойчивого развития и продумать сценарии городской жизни», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На набережной напротив ЖК «Береговой» есть возможность организовать городской причал. К нему будет вести парадная лестница со спуском для маломобильных групп граждан.

Регулярная зона является логическим продолжением архитектуры жилого комплекса, на ней расположатся пешеходная, беговая и велодорожки.

Вторая, пейзажная зона, благодаря восстановленной прибрежной растительности и естественному берегу со спуском к воде будет представлять собой уединенное и камерное пространство, подчиненное плавным линиям и перепадам ландшафта. Здесь жители смогут провести время у воды, спуститься к причалу или отдохнуть в тени деревьев.

А для визуальной связки этого участка набережной с близлежащими разработан единый дизайн модульных павильонов, в которых расположатся кафе, пункты проката и зоны отдыха. Для их изготовления будут использоваться простые технологии производства и долговечные материалы.