РИАМО - 26 июн. В Москве по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности, которые установили санитарные врачи, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в Москве постепенно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако жители должны по-прежнему надевать защитные маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

«Сейчас многие психологически сопротивляются открытости. Это кажется настолько непривычным и рискованным даже, что отчасти верно, конечно, но все равно надо привыкать и к нормальной жизни, при этом, конечно, надо сохранять меры предосторожности, которые предписаны санитарными врачами, обязательно нужно делать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что каждую неделю в Москве улучшается ситуация с коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>

Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Самоизоляция благоприятно повлияла на экологию Москвы. Концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года.

- Международные авиаперевозки могут возобновить в июле. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

- Траты москвичей в сфере общепита выросли после отмены самоизоляции. Средний чек поднялся до 1,6 тысячи рублей.

- В Подмосковье за минувшие сутки умерли 14 человек с коронавирусом, общее число смертельных случаев в регионе за все время пандемии достигло 846

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.