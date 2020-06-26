РИАМО - 26 июн. На данный момент в детские сады в столице ходят почти 500 тысяч детей, в дошкольных организациях необходимо соблюдать необходимые санитарные меры, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

Детские сады в Москве в обычном режиме заработали 23 июня.

«Почти полмиллиона детишек ходят в детские сады. Конечно, цифры маленькие на сегодняшний день. И слава богу, все равно сложно детским садам адаптироваться в настоящее время – это особое требование к персоналу, педагогам, воспитателям, нянечкам, масочный режим, перчатки, необходимость чаще дезинфицировать все, разделить потоки ребятишек, чтобы не пересекались, и целый ряд других требований», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин призвал родителей по возможности пока не водить детей в детские сады.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>

Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Самоизоляция благоприятно повлияла на экологию Москвы. Концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года.

- Международные авиаперевозки могут возобновить в июле. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

- Траты москвичей в сфере общепита выросли после отмены самоизоляции. Средний чек поднялся до 1,6 тысячи рублей.

- В Подмосковье за минувшие сутки умерли 14 человек с коронавирусом, общее число смертельных случаев в регионе за все время пандемии достигло 846

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.