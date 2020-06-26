РИАМО - 26 июн. Полигон твердых бытовых отходов «Тимохово» в Богородском городском округе с 15 января 2021 года полностью преобразуют в комплекс переработки отходов, чтобы полностью исключить прямое захоронение отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Новый комплекс будет принимать порядка 750 тысяч тонн отходов. Таким образом, на этот объем планируют обеспечить все мероприятия по переработке, утилизации по стандартным принципам. Комплекс позволит получать достаточно чистый газ, который может быть использован для двигателей внутреннего сгорания и производства электроэнергии.

«Мы планируем, что с небольшим опережением выполним распоряжение губернатора и в самом начале 2021 года уже запустим этот объект как КПО. Планируемая дата запуска – 15 января 2021 года», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Анаэробный комплекс – первый уникальный объект в регионе, работающий на ВИЭ-биогазе, способный перерабатывать до 200 тысяч тонн органических отходов в год, при этом объем полученного биогаза составит до 30 миллионов кубических метров в год, объем выработки электрической энергии — до 70 миллионов киловатт-часов в год, а установленная мощность установки - 10 мегаватт.

Ежедневно на полигоне и близлежащих территориях измеряются показатели предельно-допустимой концентрации вредных веществ, цифры находятся в пределах нормы, превышений не наблюдается. Это подтверждают датчики мониторинга атмосферного воздуха, установленные по периметру полигона по просьбам жителей.

Полигон «Тимохово» по объемам захороненных твердых бытовых отходов — один из самых больших в Европе, здесь скопилось более 19,6 миллиона тонн отходов, что существенно превышает объем отходов, которые производит ежегодно вместе население Москвы и Подмосковья (около 7,4 миллиона тонн отходов).

За долгие годы эксплуатации в теле полигона скопилось большое количество свалочного газа, но уже в ближайшее время установка по дегазации свалочного газа постепенно будет откачивать его и окончательно обезвредит, а установленные факелы будет утилизировать до 90% свалочного газа.