Жителям Подмосковья рассказали о самых грибных местах
Жителям Подмосковья рассказали о самых грибных местах
wikipedia.org
РИАМО - 26 июн. Жителям Подмосковья напомнили, что в лесу появились грибы, и рассказали, где в регионе их лучше всего собирать, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
Первыми в подмосковных лесах появляются сморчки. Они прячутся на старых пожарищах, полянах, прогретых солнцем, и на склонах оврагов.
«За сморчками лучше отправляться на юг и запад Подмосковья. Чаще всего их можно встретить в лиственных лесах, а наличие сосен является хорошим дополнением к их росту и размножению. Ориентироваться нужно на места с песчаной почвой», - говорится в сообщении.
Также в лесах Подмосковья можно сейчас найти вешенки. Они растут на березе, осине и других лиственных породах, а также на хвойных деревьях. Цвет шляпки у вешенки может быть разным – от темно-серого у молодых грибов до пепельного с фиолетовым оттенком у зрелых.
Также в июне можно собрать опята, подберезовики, маслята, лисички и даже белые грибы. Последние можно начинать искать с самого начала лета. За ними лучше отправляться в лиственные и смешанные леса, где есть дубы и березы.
До конца июня также могут появиться лисички. Их нужно искать в траве или перепревшей листве чаще всего в смешанных лесах. Хвойные они не любят.
Самые грибные места Подмосковья: Чехов, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Волоколамск, Коломенский, Можайский, Раменский городские округа.
Однако не стоит собирать грибы рядом с автомобильными дорогами и аэропортами, вблизи промышленных предприятий, сельхозугодий, свалок и мусороперерабатывающих заводов.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
11 вопросов | Пройден 9971 раз
Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (11/11)
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Любитель «тихой охоты»
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии