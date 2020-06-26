РИАМО - 26 июн. Жителям Подмосковья напомнили, что в лесу появились грибы, и рассказали, где в регионе их лучше всего собирать, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Первыми в подмосковных лесах появляются сморчки. Они прячутся на старых пожарищах, полянах, прогретых солнцем, и на склонах оврагов.

«За сморчками лучше отправляться на юг и запад Подмосковья. Чаще всего их можно встретить в лиственных лесах, а наличие сосен является хорошим дополнением к их росту и размножению. Ориентироваться нужно на места с песчаной почвой», - говорится в сообщении.

Также в лесах Подмосковья можно сейчас найти вешенки. Они растут на березе, осине и других лиственных породах, а также на хвойных деревьях. Цвет шляпки у вешенки может быть разным – от темно-серого у молодых грибов до пепельного с фиолетовым оттенком у зрелых.

Также в июне можно собрать опята, подберезовики, маслята, лисички и даже белые грибы. Последние можно начинать искать с самого начала лета. За ними лучше отправляться в лиственные и смешанные леса, где есть дубы и березы.

До конца июня также могут появиться лисички. Их нужно искать в траве или перепревшей листве чаще всего в смешанных лесах. Хвойные они не любят.

Самые грибные места Подмосковья: Чехов, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Волоколамск, Коломенский, Можайский, Раменский городские округа.

Однако не стоит собирать грибы рядом с автомобильными дорогами и аэропортами, вблизи промышленных предприятий, сельхозугодий, свалок и мусороперерабатывающих заводов.