РИАМО - 26 июн. Медики клинико-диагностической лаборатории городской клинической больницы №64 имени Виноградова не получили федеральные надбавки из-за того, что этот корпус не был перепрофилирован для приема коронавирусных пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«В данной лаборатории исследования на выявление новой коронавирусной инфекции методом ПЦР не проводились. В связи с этим федеральные надбавки данной категории сотрудников не предусмотрены», - говорится в сообщении.

При этом для этих сотрудников были начислены и произведены региональные стимулирующие выплаты.

Расчет выплат производился по фактически отработанному времени на проведение исследований методом иммуноферментного анализа.

В ведомстве подчеркнули, что стимулирующие выплаты, начисленные за апрель и май, выплачены сотрудникам в полном объеме.

Ранее сотрудники лаборатории горбольницы имени Виноградова написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и мэру столицы Сергею Собянину, в котором сообщили об отсутствии стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

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