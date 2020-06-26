РИАМО - 26 июн. Следственный отдел по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который повредил обелиск в Черноголовке, установленный в честь Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«По данным следствия, 23 мая 2020 года в утреннее время обвиняемый, находясь у обелиска, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне в городе Черноголовке, умышленно, из хулиганских побуждений, направленных на осквернение обелиска, осуществил его повреждение, а также венка в виде звезды, являющейся единой и составной частью памятника», - говорится в сообщении.

После этого мужчина раскидал возложенные гражданами цветы.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Уголовное дело передали в суд.