РИАМО - 26 июн. В рамках реконструкции Лобненского шоссе началась подготовка к переустройству инженерных коммуникаций, строители проводят техническое обследование инженерных сетей, расположенных в зоне производства работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ближайшее время планируется приступить к строительству очистного сооружения. До конца года на шоссе планируется начать строительство надземного пешеходного перехода. Полностью завершить работы планируется в третьем квартале 2022 года», - говорится в сообщении.

Реконструкция Лобненского шоссе проводится с декабря 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Проект позволит увеличить пропускную способность трассы, сократить время в пути от города Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно, улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, а также обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям.