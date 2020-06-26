РИАМО – 26 июн. Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая рассказала об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам к Конституции, сообщает РИА Новости.

Ранее некоторые филологи нашли несовпадение склонения в бюллетенях голосования по поправкам к Конституции РФ.

«В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?». То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу», - сказала Русецкая.

Она напомнила, что в естественной речи часто используются такие конструкции с пропусками, которые облегчают понимание и ускоряют обмен информацией.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.