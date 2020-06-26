РИАМО - 26 июн. На выходных проект «Кинопаркинг» продолжит работу в семи муниципалитетах Подмосковья, бесплатные кинопоказы начинаются в 21:45, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Кинопаркинг» будет работать на парковке торгового центра «Глобус» в Балашихе, на парковке ТРЦ «Акварель» в Пушкине, на парковке торгового центра «Торговый квартал» в Домодедове, на парковке музея «Новый Иерусалим» в Истре, в Солнечногорском парке культуры и отдыха, на парковке Дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове.

«За две недели регионального проекта «Кинопаркинг» в 11 городах Подмосковья в кино на парковках торговых центров и в парках побывали почти 3 тысячи автомобилей со зрителями. Особенно ценно, что автозрители приехали в понедельник, вечером 22 июня на показы художественного фильма «Судьба человека», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в Балашихе, Дмитрове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Истре, Дубне и Рузе кино Сергея Бондарчука одновременно посмотрели зрители более чем в 400 автомобилях.

Все кинопоказы бесплатные и проходят в одно время – в 21:45. В афише «Кинопаркинга» как премьеры российского кинопроката, так и полюбившиеся ленты прошлых лет, в том числе зарубежные, которые были отобраны по запросам зрителей Московской области.

Как работают автокинотеатры в Московском регионе>>