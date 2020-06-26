РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с городскими депутатами провел встречи с активом балашихинского отделения партии «Единая Россия», он рассказал о 12 важных изменениях в ключевые статьи Конституции РФ, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«Жители задают правильные вопросы – как будут реализованы, к примеру, поправки «О гарантиях минимального размера оплаты труда, пенсионного обеспечения и социального страхования» или «О доступной и качественной медицинской помощи, защите семьи, материнства, отцовства и детства и защите института брака. Закрепление данных обязательств государства в основном законе страны, не позволит руководителям разного уровня принимать решение, что называется, на свое усмотрение. Есть закон и это закон, который придется исполнять», - сказал Ефимов.

По словам секретаря партъячейки №134 Галины Зонкович, в целом горожане поддерживают предложения в Конституцию.

«Мы уже сейчас видим, как реализуются те или иные тезисы. Например, мы ушли от медицинских услуг и действительно, приходим к медицинской помощи. Как показала практика, именно российские врачи лучше всех справляются с пандемией коронавируса. Жизнь человека – превыше всего», - отметила Зонкович.

Член регионального политсовета, депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова напомнила, что голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и важно в ходе таких встреч развеять сомнения в своевременности и правильности принятия поправок. Конституция должна быть принята всенародным голосованием и большинством голосов.

Ефимов поблагодарил партийный актив и городских депутатов за содействие в организации мероприятия и попросил продолжить подобные разъяснительные беседы во дворах и коллективах учреждений и, конечно, прийти и проголосовать за поправки в Конституцию вместе со своими сторонниками.

На учете в Балашихинском отделении партии «Единая Россия» состоит 5200 тысяч человек, сформировано 180 первичных партийных отделений.

Основной день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с 25 июня. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.