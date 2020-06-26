РИАМО - 26 июн. Текущие ремонтные работы по подготовке к следующему зимнему сезону начаты во всех 2,5 тысячах котельных Подмосковья, работы должны быть выполнены до 15 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Объемы энергетических объектов, связанных с подготовкой к осенне-зимнему периоду, внушительные: 53,9 тысячи многоквартирных домов, 10,5 тысячи километров тепловых сетей, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов.

«В регионе подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется с начала мая. Планируется сократить число обращений граждан по вопросам качества поставляемых ресурсов на 15%, сократить число технологических сбоев на объектах энергетики и теплоснабжения на 10%, достичь доли муниципальных образований, получивших паспорта готовности к ОЗП, до 90%», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Совещания в рамках подготовки к будущему отопительному сезону в Подмосковье проводят ежедневно. Подготовка пройдет в кратчайшие сроки. Еженедельно в интенсивном режиме проводятся выездные совещания по вопросам подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Московской области к предстоящей зиме.

Такие мероприятия уже прошли в городских округах Красногорск, Одинцовский, Ивантеевка, Щелково и других.