РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. В подмосковном Красногорске в преддверии Дня молодежи подвели итоги муниципального конкурса молодежных проектов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Конкурс «Время 2020» прошел в три этапа. Участники представили видеопрезентации «Я меняю МИР» и «Красногорск - это Я», а также в онлайн-режиме защитили свои проекты. Накануне Дня молодежи в формате Zoom-конференции состоялся финальный этап муниципального конкурса.

«Победителями конкурса стали: 1 место – Анастасия Панкратова с проектом «Дерт-парк/стрит площадка-команда», 2 место – Марина Кулешова с проектом «Городской книжный фестиваль «Точка»» и 3 место – Мария Старостина с проектом «Все пройдет, а мы останемся», - говорится в сообщении.

В состав экспертного совета вошли глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, начальник управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций окружной администрации Елена Шарварко, генеральный директор Красногорской Торгово-промышленной палаты Денис Французов, депутат Совета депутатов муниципалитета Вера Иванова, член общественной палаты региона, телеведущая Гузель Камаева, директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

В ходе видеоконференции в пятницу глава округа сообщила о намерении поощрить спецпризом еще один проект, победитель в этой номинации будет объявлен позже.

Лауретам конкурса окажут всестороннюю поддержку в реализации проектов.

Заявки на участие подавались с 25 мая по 5 июня. В конкурсе могли принять участие активисты молодежного самоуправления, лидеры молодежных организаций и объединений, представители работающей молодежи предприятий и организаций города, молодые предприниматели, проявившие себя в творческой, проектной, профессиональной, общественной и иной деятельности в возрасте от 14 до 35 лет. Всего на участие подали заявки 50 человек, 9 из которых дошли до финала.