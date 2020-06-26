РИАМО - 26 июн. Столичная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнего соучастника, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.



«По версии следствия, начальник Столбовского отдела полиции совместно со своим знакомым в период с сентября 2014 года по август 2016 года путем обмана двух граждан <...> получили под разными предлогами части ранее оговоренных сумм денежных средств в размере 6 миллионов рублей», - говорится в сообщении.



В мае 2019 года обвиняемые назначили встречу с потерпевшими с целью получения оставшихся частей требуемых денег также на общую сумму 6 миллионов рублей, однако были задержаны с поличным в рамках проводимого оперативно-разыскного мероприятия.



Во время обыска по месту жительства бывшего сотрудника полиции также обнаружены шесть боевых патронов калибра 7,62, пригодных для стрельбы.



Бывшего сотрудника полиции обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов.

Уголовное дело направят в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.