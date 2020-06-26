РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске фитнес-клуб сделал специальную открытую площадку на свежем воздухе на Ленинградской улице, чтобы можно было тренироваться в условиях пандемии, сообщается в группе «ДОН-Спорт | Официальная группа» в соцсети «ВКонтакте».



«На территории клуба «ДОН-Спорт «Атмосфера» открылась площадка outdoor, на которой можно тренироваться уже сейчас, не дожидаясь открытия клуба», - говорится в сообщении.

Сотрудники клуба сняли видео тренировок на открытой площадке. Они предложили всем делающим зарядиться позитивом и мотивацией от тренеров клуба и пригласили на тренировки.

С 1 июля 2020 года на территории Московской области откроют фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, в то же время они будут работать с определенными ограничениями. Одно из главных правил открытия спортивной точки – ее загрузка не более 25% от максимальной. Кроме того, все оборудование и тренажеры будут расположены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Все помещения и инвентарь будут регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.