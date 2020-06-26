РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Жители подмосковного Красногорска, желающие проголосовать по поправкам в Конституцию на дому, могут подать соответствующую заявку до 17:00 первого июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Жители подмосковного Красногорска могут проголосовать по вопросу поправок в Конституцию. Для того чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться лично, по телефону или при содействии других лиц в участковую избирательную комиссию до 17:00 1 июля», - говорится в сообщении.

Несколько жителей горокруга Красногорск проголосовали по поправкам в Конституцию на дому в пятницу.

«Среди них - Нина Петровна Горшкова из Опалихи. В силу почтенного возраста – ей 93 года – женщина выбрала наиболее удобный способ голосования», - поясняется в материале.

Одно из важных условий голосования на дому – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

Члены участковой комиссии оснащены индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками и халатами.

Участникам голосования на дому выдается обработанный индивидуальный пакет с бюллетенем, заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской.

Все поверхности: ящик для голосования и индивидуальный пакет обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет по 1 июля включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.