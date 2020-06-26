РИАМО - 26 июн. Московские арт-кластеры 2 июля проведут первый 24-часовой онлайн-митап «Креативный четверг», в котором примут участие несколько тысяч человек из разных регионов России, говорится в сообщении пресс-службы Artplay.

Митап региональных сообществ «Креативный четверг» – это 24 часа открытого разговора о будущем креативных индустрий, новой точки роста российских городов и регионов. В программе мероприятия – дискуссии, встречи локальных сообществ, воркшопы и питчинг-сессии.

«Эксперты обсудят, как творческие специалисты могут повлиять на экономику и качество жизни в своем городе, как запустить креативный бизнес и «переупаковать» его в кризис. Также в повестке – особенности создания прибыльного креативного кластера и успешной экосистемы креативных индустрий в регионе», - говорится в сообщении.

Так, гендиректор Центра дизайна Artplay Сергей Десятов примет участие в панельной дискуссии «Креативные технопарки в Москве: чем полезен новый статус и актуален ли он для других регионов?». А директор департамента управления недвижимостью Artplay Дарья Устинова – в дискуссии, посвященной правовому обеспечению деятельности арт-площадок.

Кроме того, в рамках митапа состоится дискуссия «Креативные кластеры – место силы и инкубатор для развития творческих предпринимателей». Среди ее участников – президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, основатель и руководитель Центра творческих индустрий «Фабрика» Ася Филиппова и директор по регионам франшизы дизайн-завода «Флакон» Михаил Егошин.

Посмотреть трансляцию можно будет бесплатно после регистрации. Также до 29 июня действует отбор заявок на питчинги, где представители креативных индустрий смогут представить экспертам свои идеи и проекты.