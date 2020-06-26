РИАМО - 26 июн. В условиях эпидемиологической ситуации газификация Подмосковья продолжается с соблюдением запланированных сроков, с начала 2020 года в эксплуатацию ввели 9 объектов протяженностью более 52 километров, что позволило обеспечить газом более 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«До конца текущего года будет построен еще 41 объект газификации, это позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Строительство ведется параллельно во всех населенных пунктах, обозначенных в плане газификации Подмосковья 2020 года. Большая часть объектов газификации, а именно 60% от общего числа, введут в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.

Губернаторская программа «Развитие газификации Московской области до 2025 года» реализовывается с 2013 года. За это время было построено свыше 2000 километров новых газораспределительных сетей, газифицировано более 450 населенных пунктов, свыше 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.