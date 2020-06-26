РИАМО – 26 июн. Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона в Россию, сообщает Газета.ru.
«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», — сказал глава российского государства.
Президент Франции отметил, что хочет отправиться в Россию в конце лета.
Он также уточнил, что хотел бы посетить парад Победы в Москве 24 июня, но не смог.
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