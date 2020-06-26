РИАМО - 26 июн. В повестку подмосковного бизнеса возвращаются привычные рабочие вопросы, актуальность прямого диалога бизнеса с властью в последнее время значительно выросла, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов провел встречу с предпринимателями в формате видеоконференции. Для участия в ней зарегистрировались более 400 организаций с общей численностью сотрудников более 112 тысяч.

«Значительная доля вопросов, которые были озвучены предпринимателями, касалась текущих рабочих моментов – это разрешительная документация, земельно-имущественные отношения, подключение к энергомощностям. Повестка бизнеса становится более привычной для докоронавирусного периода. Значит, организации постепенно возвращаются в привычный рабочий режим», — сказал Хромов.

В то же время он отметил, что у предпринимателей сохраняются вопросы, касающиеся мер поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии Covid-19. Льготное кредитование, получение отсрочек по налоговым платежам, взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями – эти темы остаются актуальными для многих предпринимателей.

«Самая востребованная бизнесом на сегодня мера поддержки среди банковских программ – кредит под 2% для поддержания занятости. Это самая выгодная по условиям программа кредитования бизнеса. Если предприятие сохранит в конце срока кредита более 90% своих работников — сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эта мера действует с 1 июня», — напомнил Хромов.

По его словам, за три недели работы банки получили 6,7 тысячи заявок от бизнеса на сумму 21 миллиард рублей. Только за последнюю неделю количество поданных заявок на участие в программе выросло в 15 раз. Уже одобрено более 3,5 тысячи заявок почти на 7 миллиардов рублей, а 2154 компании уже получили деньги на общую сумму 4 миллиарда рублей.

«Президент РФ Владимир Путин озвучил, что по данной программе будет выделено еще 100 миллиардов рублей, поэтому информация о льготной кредитной программе размещена в личном кабинете УФНС, что позволило довести информацию до всех организаций», — сказал зампред.

Еще одной востребованной мерой поддержки среди организаций Подмосковья, по словам Хромова, является субсидия на выплату зарплат – по 12130 рублей на каждого сотрудника. Заявку на получение подали 105 тысяч компаний – это около 90% от числа всех предприятий, кто может претендовать на получение субсидии. По поданным заявкам подмосковным компаниям было начислено 4,188 миллиарда рублей.

«Для региона важно, чтобы поддержка, выделяемая государством, в полном объеме дошла до бизнеса, поскольку программы поддержки в конечном итоге направлены на сохранение рабочих мест и предпринимательской активности. Это сейчас актуально, над этим мы вместе с бизнесом готовы работать», — заключил Хромов.